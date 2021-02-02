Это сообщает газета «Майнити». Населению рекомендуется без крайней необходимости не покидать дома, а работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
Тем временем в Токио за сутки выявлено около 500 случаев коронавируса, это самый низкий показатель за месяц.
Власти Японии из-за коронавируса продлевают режим чрезвычайного положения в Токио и девяти префектурах
Это сообщает газета «Майнити». Населению рекомендуется без крайней необходимости не покидать дома, а работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.