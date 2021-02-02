Все фигуранты дела Baring Vostok не признают себя виновными в хищении 2,5 миллиардов рублей банка Восточный

Все фигуранты так называемого дела Baring Vostok не признают себя виновными в хищении двух с половиной миллиардов рублей банка Восточный. Сегодня Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. На следующем заседании, 17 февраля, будет допрошен американский бизнесмен Майкл Калви. Он заявил, что хочет дать показания в начале процесса, — передает Интерфакс.
2021-02-02T14:33:37+03:00
2021-02-02T14:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 02 февраля 2021
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