Все фигуранты дела Baring Vostok не признают себя виновными в хищении 2,5 миллиардов рублей банка Восточный

Все фигуранты так называемого дела Baring Vostok не признают себя виновными в хищении двух с половиной миллиардов рублей банка Восточный. Сегодня Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу. На следующем заседании, 17 февраля, будет допрошен американский бизнесмен Майкл Калви. Он заявил, что хочет дать показания в начале процесса, — передает Интерфакс.