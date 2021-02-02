Минпросвещения России не планирует проводить проверки в связи с участием школьников в несогласованных акциях

Это сказал министр Сергей Кравцов. При этом он считает недопустимым вовлечение несовершеннолетних в подобные акции. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, это вопрос правоохранительных органов.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее сообщала, что после несогласованных акций зафиксированы единичные случаи задержания подростков. Всех опросили в отделениях полиции, протоколы составлены в отношении родителей.

В российских школах появятся советники директоров по воспитанию. Конкурсы на замещение этих должностей могут пройти уже в следующем году, — пишет газета «Коммерсантъ». Она ссылается, в том числе, на министра просвещения. Источник газеты, близкий к администрации президента утверждает, что тема протестов и участие молодежи в протестных акциях, обсуждается «на самом верху» и Кремль намерен активизировать все текущие проекты по этой теме.