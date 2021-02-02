Полиция задержала около 300 человек у здания Мосгорсуда, где рассматривается ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Как сообщает издание «Медиазона», среди задержанных как минимум четыре журналиста. Улицы в районе суда перекрыты.

По последним данным, судья Наталья Репникова объявила перерыв на два часа.