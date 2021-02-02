Народные дружинники патрулирует сегодня центр Петербурга

Также на улицах много сотрудников полиции и Росгвардии.

С самого раннего утра в центре Петербурга выставлены наряды полиции и Росгвардии. Множество свидетельств появилось в социальных сетей. Спецтехнику стянули к местам, где обычно собираются протестующие, например на Марсово поле. Дежурят правоохранители и на Дворцовой площади, там установили ограждения. Также наготове по городу стоят пассажирские автобусы, чтобы доставлять задержанных в отделы МВД.

Портал МБХ Медиа сообщил, что по центру города передвигаются народные дружинники — бюджетников, руководителей секций и кружков, заставили следить не выйдет ли кто -то поддержать политика Алексея Навального в день суда над ним.

В Петербурге сегодня не запланированы акции протеста. Правозащитники и активисты заняты помощью задержанным на воскресном шествии в поддержку Навального. Оно закончилась беспрецедентными задержаниями.

В эти минуты в Москве продолжается суд над Алексеем Навальным. Федеральная служба исполнения наказаний просит заменить политику условный срок на реальный — 3,5 года. У суда где рассматривают дело Навального в Москве задержали уже более 200 человек.