По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы уже более 200 человек задержаны в районе Мосгорсуда

Часть из них доставлена в отделы полиции. Основные задержания были у станции метро Преображенская площадь.

В районе Мосгорсуда сегодня перекрыты улицы, приняты беспрецедентные меры безопасности.

У ворот, открывающих путь на территорию судейского квартала — с 9 утра — десятки телекамер, разные мировые каналы, около сотни журналистов и кратно большее количество силовиков. Здесь же — автозаки, эвакуаторы и машины ДПС с мигалками. Попытки случайным образом преодолевших кордоны полиции простых москвичей встать в пикеты — мгновенно пересекались. Даже жителям окрестных домов беспрепятственно пройти по улице Бухвостова или Проектируемому проезду нельзя. Автомобильного движения сегодня здесь нет — все в металлических барьерах и ограждениях.

Задержана девушка с плакатом «Свободу Навальному», причины не объясняются. Все, включая несколько десятков человек из группы поддержки политика, замерли в ожидании, следят за последними новостями в интернете — кто-то высказывает надежду на освобождение политика, иные из тех с кем удалось пообщаться корреспонденту «Эха», полагают, что решение уже принято и принято не в суде.

Всего на Преображенской площади находятся около двух десятков полицейских машин и автозаков, а также довольно многочисленные группы сотрудников МВД и ОМОН. Некоторые из них дежурят у выходов из метро Преображенская площадь. Они выборочно досматривают сумки и проверяют документы выходящих на улицу, преимущественно молодых людей. Некоторые оказываются задержанными. Но за последний час число таких случаев резко сократилось. При этом каких-либо групп, идентифицирующих себя как сторонники политика Алексея Навального, на площади нет. За вычетом силовиков наблюдается только обычный для этого времени суток людской поток.

Многие прохожие, в свою очередь, интересуются, с чем связаны серьезные меры безопасности на Преображенской площади. Некоторые даже выражали недовольство. В частности, из-за того, что движение общественного транспорта от Преображенской площади по Краснобогатырской улице в сторону Мосгорсуда сейчас временно ограничено. Речь идёт об автобусах и трамваях. При этом автомобильное движение сохраняется, есть также возможность пешком дойти до оцепления, выставленного у Мосгорсуда. Метро Преображенская площадь работает в обычном режиме.