Председатель Симоновского суда Москвы несколько дней назад написал заявление с просьбой об отставке

Председатель Симоновского суда Москвы, как стало сегодня известно, несколько дней назад написал заявление с просьбой об отставке. Об этом сообщили ряд изданий, в том числе агентство ТАСС, ссылаясь на свой информированный источник. Он утверждает, что это никак не связано с рассмотрением дела Алексея Навального.

Напомним, что перед началом сегодняшнего заседания было объявлено о замене судьи на процессе. Причины названы не были.

