На заседании суда по делу Навального объявлен двухчасовой перерыв

На выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде представитель ФСИН потребовал сегодня заменить Алексею Навальному условный срок по делу ив Роше на три с половиной года колонии. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв.

Политик сегодня был доставлен в суд из СИЗО Матросская Тишина. Он сам успел заявить в суде, что не мог физически являться в инспекцию. Перед началом суда он успел пообщаться со своей супругой Юлией, которая была допущена на судебное заседание. Он сказал, что гордится ей.

Сколько времени займет рассмотрение ходатайства ФСИН, пока неизвестно.