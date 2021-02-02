Песков: Решение о возможности встречи Навального с главой дипломатии ЕС может принимать следователи или суд

Решение о возможной встрече главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля ходе визита в Москву с Алексеем Навальным остается на усмотрение судей или следователей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента «Эхо Москвы» возможна ли такая встреча, Д.Песков ответил:

«Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях. И любые просьбы от них МИДом будут ретранслированы», — сказал он.

«Но с другой стороны, они же не родственники, не знакомые, какой тут повод для встреч. Не нам высказывать какое-то мнение», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Боррель в ходе визита в Москву представит общую позицию ЕС по Навальному. По информации дипслужбы союза, они находятся в контакте с командой оппозиционера, но пока не известно, будет ли Боррель встречаться с ними в Москве.

В данный момент в Мосгорсуде идет заседание, где рассматривается требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный,