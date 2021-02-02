Песков: Путин и российское общество в определенном плане являются продолжателями истории и эпохи Ельцина

Владимир Путин и российское общество в определенном плане являются продолжателями истории страны и эпохи Бориса Ельцина. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы», считает ли Путин себя продолжателем дела первого президента России.

«Ельцин — это часть нашей истории, часть истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история», — сказал Д.Песков.

Также представитель Кремля напомнил о словах В.Путина, сказанных в понедельник после посещения могилы Б.Ельцина на Новодевичьем кладбище, что «задним умом критиковать за ошибки просто, но от ошибок никто не застрахован».

«В известном плане мы все — продолжатели той истории, которая у нас была, тем более новейшей истории. В том числе и президент Путин», — заключил Песков.