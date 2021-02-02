Алексей Навальный, выступая в суде, настаивал на том, что ФСИН знала, что он лечится в Германии, об этом говорил и президент страны, — напомнил политик.

В свою очередь, адвокат Навального поинтересовался, почему сотрудники ФСИН не пытались связаться с родственниками политика, чтобы узнать, где тот находится. Сотрудник службы ответил на это, что дома никого не было.