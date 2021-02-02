Песков: В Кремле не готовы принимать во внимание «менторские заявления» из-за рубежа по ситуации с Навальным

В Кремле заявляют, что не готовы прислушиваться и принимать во внимание «менторские заявления» из-за рубежа по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель намерен приехать в Москву 4 февраля. Как говорят в Брюсселе, обсуждение ситуации вокруг Навального одна из целей этого визита.