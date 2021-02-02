Московская полиция утверждает, что все арестованные на акции 31 января размещены по местам содержания, обеспечены водой и горячим питанием.

Ранее сами задержанные пожаловались, что в течение 40 часов находились в переполненных автозаках — им не давали воды и не позволяли сходить в туалет.