МИД называет вмешательством в дела России присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному

Официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что это «саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию».
2021-02-02T13:32:47+03:00
2021-02-02T13:35:54+03:00
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13:32, 02 февраля 2021
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