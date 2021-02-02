По данным правозащитников, более 200 человек задержаны в районе Мосгорсуда, где рассматривается дело в отношении Навального. Как передает корреспондент Эха Москвы, здание оцеплено. Точечно задерживают и досматривают у станции метро Преображенская площадь. При этом полиция никак не объясняет свои действия.
2021-02-02T13:32:23+03:00
2021-02-02T13:36:26+03:00
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13:32, 02 февраля 2021
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