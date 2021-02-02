По данным правозащитников, более 200 человек задержаны в районе Мосгорсуда, где рассматривается дело в отношении Навального. Как передает корреспондент Эха Москвы, здание оцеплено. Точечно задерживают и досматривают у станции метро Преображенская площадь. При этом полиция никак не объясняет свои действия.