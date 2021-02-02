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13:04, 02 февраля 2021

Силовики не пропускают людей к зданию Мосгорсуда, а людей, собирающихся более трех человек, требуют разойтись

Силовики не пропускают людей к зданию Мосгорсуда, а людей, собирающихся более 3-х человек, требуют разойтись, — рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». У здания Мосгорсуда и станции метро Преображенская площадь задержаны уже не менее ста человек.
Вокруг здания Мосгорсуда, где проходит рассмотрение требования ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, все перекрыто сотрудниками правоохранительных структур. Вокруг здания суда перекрыто на квартал с каждой стороны улицы. Полицейские никого не пускают, журналистов при этом пускают без проблем, а людей, которые собираются больше 3 человек, просят разойтись. Поэтому люди стараются не группироваться, потому что сразу из ниоткуда возникает ОМОН и разгоняет.
Около здания находятся только силовики и журналисты, а также люди, которые приходят на свои заседания суда.
Около метро задерживают точечно, досматривают, ничего не объясняя. К зданию пройти практически невозможно.
В сквере, где собирались люди, их выдавили и некоторых задержали.



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