Представитель ФСИН: ведомство из гуманизма ранее не просило суд заменить Навальному условный срок на реальный

Представитель ФСИН утверждает, что ведомство из гуманизма ранее не просило суд заменить Навальному условный срок на реальный. По его словам, была надежда на исправление политика, однако он игнорировал вынесенные ему предупреждения.

В связи с этим ФСИН просит изменить политику условный срок на три года колонии.

Адвокаты Навального при этом отметили, что он уведомлял ФСИН о своих передвижениях, вернулся в Россию, и если бы не был задержан в аэропорту Шереметьево, явился бы в инспекцию