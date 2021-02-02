Песков: Владимир Путин не следит за судебным процессом в отношении политика Алексея Навального

Это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент сейчас готовится к встрече с российскими учителями, которые «учат будущее поколение россиян».

Также Песков отметил, что дипломаты не должны допускать действий, которые могли бы ассоциироваться с попытками давления на суд. Напомним, — в Мосгорсуде рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Ив Роше.

Ранее сообщалось, что следить за процессом приехали представители нескольких иностранных посольств.