Очередь из автозаков с арестованными после воскресной акции в Петербурге выстроилась перед городским спецприёмником

Места не хватает, и полиция отправляет задержанных в Ленобласть.

Автобусы простояли перед зданием на Захарьевской улице всю ночь. В них горожане, которые попали в полицию на акции в поддержку политика Алексея Навального. Им не дают еды и воды. В автозаках то холодно, когда двигатель выключают, то невозможно дышать из-за выхлопных газов, сообщает ОВД-инфо.

Спецприёмник не может принять всех, кого схватили на улицах, поэтому их везут в Ленинградскую область, чтобы поместить в изолятор Гатчины. Координатор группы помощи задержанным Иван Остапчук рассказал эху, что полицейские устраивают гонки на автозаках, чтобы успеть сдать своих задержанных раньше, чем коллеги. В 13-м отделе полиции без воды и пищи сидят 17 человек, которым уже вынесли решения об аресте, но их некуда направить. Суды также перегружены делами. Накануне Красногвардейский суд рассмотрел дело инвалида по слуху Дмитрия Панасюка. Он не слышал вопросов, которые ему задают, а ответы за него давал сотрудник полиции, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. А в Выборгском райсуде предлагают подписать отказ от обжалования решения. Правда законной силы такой документ не имеет.

Тем временем петербургская полиция продолжает задерживать активистов. Этим утром в отделение доставили представителя штаба Навального Даниила Кена.