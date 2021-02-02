Znak.com: Председатель Симоновского районного суда может покинуть свою должность 1 марта

Заявление о прекращении его полномочий Квалификационная коллегия судей Москвы рассматривала 28 января. В повестке заседания указано, что судья Вячеслав Детишин сам подал письменное заявление. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда, который рассматривает вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Ранее стало известно о замене судьи на процессе.