ФСИН просит суд отменить условный срок Навальному и назначить ему 3,5 года колонии

Ведомство также просит назначить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как заявил на судебном заседании представитель ведомства, осужденный по делу компании Ив Роше Навальный семь раз не явился в инспекцию, в связи с чем ему было вынесено несколько предупреждений.

Также, по словам представителя ФСИН, политик более 50 раз нарушал общественный порядок.

Алексей Навальный участвует в сегодняшнем заседании лично. Его адвокат Вадим Кобзев заявил, что политик уведомлял ФСИН о том, что не может прибыть на плановую регистрацию, когда уезжал в отпуск из Москвы. Он отметил, что Навальный вернулся в Россию сам и если бы не был задержан в аэропорту Шереметьево, явился бы в инспекцию.