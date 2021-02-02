Американцы сегодня рассчитывают узнать, сколько еще продлится зима

В США сегодня отмечают День Сурка — на протяжении последних почти полутора веков сурок из Пенсильвании предсказывает, как долго еще продлится в Америке зима. В этом году — из-за пандемии коронавируса, праздничная церемония пройдет онлайн.

Впервые День Сурка был отмечен в США 2 февраля 1887 года, когда сурок из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал погоду на ближайшие недели. Принесенное в США голландцами, суеверие гласит, что если сурок увидит свою тень на рассвете 2 февраля, то страну ждут еще шесть недель зимы, а если тени он не увидит — то наступит ранняя весна. С середины 20-го века сурок-метеоролог получил имя, под которым его знают сегодня все в мире — Панксатонский Фил.

На церемонию Дня Сурка в Пенсильвании ежегодно собираются до 40-ка тысяч человек, что в 8 раз превышает население Панксатони — толпы людей стали съезжаться в городок после того, как в 1993 году на экраны вышел американский фильм День Сурка с Биллом Мюрреем. В этом году никакого фестиваля с кострами, танцами и фейерверками в Панксатони не будет — церемония будет транслироваться только онлайн, а на сурка Фила наденут маску (в понедельник вечером в США как раз вступил указ президента Джо Байдена об обязательном ношении масок на транспорте).

Предсказание погоды Панксатонский Фил будет делать в разгар снегопадов, обрушившихся на северо-восточное побережье США, включая Пенсильванию.