Армения подала межгосударственную жалобу на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

Это было первое межгосударственное обращение Армении в ЕСПЧ. В документе указывается, что во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе был нарушен ряд положений конвенции.

По мнению армянской стороны многие жители региона были лишены самого права на жизнь и, кроме того, защиты от пыток и бесчеловечного обращения. Не соблюдались их права на собственность, семейную и частную жизнь, образование и другие фундаментальные свободы. Кроме того в обращении говорится о нарушении прав военнопленных, представителей прессы и других категорий населения. Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался с конца сентября до начала ноября и был остановлен при посредничестве России. В результате боевых действий Армения утратила контроль над рядом районов автономии.

Точное число погибших за время конфликта неизвестно. По некоторым оценкам были убиты десятки тысяч человек.