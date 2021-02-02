СПЧ просит выяснить причины, из-за которых задержанные во время протестных акций в Москве провели ночь в автобусах

Президентский Совет по правам человека просит выяснить причины, из-за которых задержанные во время протестных акций в Москве провели ночь в автобусах. По словам главы совета Валерия Фадеева, будет проведена служебная проверка. Сейчас задержанные «уже находятся в тепле», им предоставлены койки и еда.

Напомним, — ранее в интернете появилось видеообращение группы активистов, которые жаловались на то, что после задержания в воскресенье до сих пор находятся в автозаках.