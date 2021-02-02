Адвокаты Навального утверждают, что он уведомлял ФСИН, что не может прибыть на плановую регистрацию

Адвокаты политика Алексея Навального утверждают, что он уведомлял ФСИН о том, что не может прибыть на плановую регистрацию, когда уезжал в отпуск из Москвы. Они также попросили приобщить справку о здоровье политика из берлинской клиники Шарите.

По словам адвоката Вадима Кобзева, Алексей Навальный вернулся в Россию сам и если бы не был задержан в аэропорту Шереметьево, явился бы в инспекцию.

Напомним, — на выездном заседании Симоновского суда в Мосгорсуде рассматривается представление ФСИН по замене Навальному условного срока по делу Ив Роше на реальный. Политик был доставлен в Мосгорсуд из СИЗО Матросская Тишина. В зале находится также супруга политика Юлия Навальная, несколько десятков журналистов.

Перед началом заседания Навальный обратился к своей жене. Он сказал, что гордится ей. Накануне Юлия Навальная была оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в протестной акции в воскресенье.