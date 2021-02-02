В районе Мосгорсуда полицейские задержали свыше 30 человек

Это сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

У метро рядом Мосгорсудом, где проходит рассмотрение требования ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, полицейские задержали уже более 30 человек. Без каких-либо объяснений причин задержания, полицейские помещали молодых людей в автозаки, с места отъехали два автозака. По словам корреспондента, в молодых людях полиция, видимо видит сторонников Навального.

Блогер Михаил Самин рассказал корреспонденту Эха, что полиция задержала его около суда без каких-либо объяснений, но потом отпустила.



На месте нет никаких организованных групп, только журналисты. Ряд интернет-изданий сообщили о задержании своих корреспондентов.

В остальном ситуация относительно спокойная. При этом полиция плотно оцепила выходы из метро.