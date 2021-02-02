Глава думского Комитета по законодательству «единоросс» Павел Крашенинников не считает нужным срочно менять законы после протестных акций в стране. В частности, по его словам, не следует торопиться с ужесточением законодательства в связи с участием несовершеннолетних в подобных мероприятиях.

Также Крашенинников уточнил, что на следующей неделе появится какая-либо конкретика по законопроекту об уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Напомним, — об этом накануне сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

