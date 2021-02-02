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11:33, 02 февраля 2021

На Алтае возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего министра сельского хозяйства России Александра Назарчука

Речь идет о статье «причинение смерти по неосторожности», — передает ТАСС, ссылаясь на Местное управление следственного комитета.
Родственники обнаружили тело Назарчука в его доме минувшим вечером. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
Назарчук был федеральным министром в 90-е годы. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял местный Краевой совет народных депутатов.



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