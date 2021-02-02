Алексей Навальный лично участвует в сегодняшнем заседании суда по замене условного срока на реальный

Его интересы представляют адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова.

В зал пустили супругу Навального, Юлию и несколько десятков журналистов.

Судья Наталья Репникова отказала журналистам в проведении фото и видеосъемок. Прокуратура и ФСИН сказали, что это помешает процессу. Генпрокуратура России считает обоснованным требования ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

ФСИН обвиняет Навального в нарушении условия исправительного срока по делу «Ив Роше». 30 декабря 2020 года политика объявили в федеральный розыск.