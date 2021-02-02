В основном это молодые люди, которые вызывают подозрения у сотрудников полиции.
Задержания происходили у станции метро Преображенская площадь, а также непосредственно у здания Мосгорсуда, где началось рассмотрение вопроса о замене Алексею Навальному условного наказания по делу Ив Роше на реальное.
С раннего утра в Мосгорсуде, а также на прилегающей к нему территории усилены меры безопасности. По свидетельству наших корреспондентов, на месте находятся до тысячи сотрудников правоохранительных органов, при этом никаких групп сторонников Алексея Навального не замечено.
Ближайшие к зданию дворы перекрыты, как и улицы.
Интерфакс: У здания Мосгорсуда на данный момент задержаны не менее 30 человек
В основном это молодые люди, которые вызывают подозрения у сотрудников полиции.