Правительство Армении решило подать против Азербайджана межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Правительство Армении решило подать против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. Ереван обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идет о праве людей на жизнь, защиту от пыток.