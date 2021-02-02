Правительство Армении решило подать против Азербайджана межгосударственную жалобу в ЕСПЧ

Правительство Армении решило подать против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека. Ереван обвиняет Баку в нарушении ряда конвенций во время конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идет о праве людей на жизнь, защиту от пыток.
2021-02-02T11:06:34+03:00
2021-02-02T11:06:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 02 февраля 2021
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