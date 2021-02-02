«Коммерсантъ»: В регионах могут пройти конкурсы на замещение должности советников директоров школ по воспитанию

Во всех российских регионах в следующем году, как пишет газета «Коммерсантъ», могут пройти конкурсы на замещение должности советников директоров школ по воспитанию. По данным источника издания, этим проектом занимается «Российское движение школьников», которое курируют в администрации президента.

Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена федеральная ежемесячная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Источник Коммерсанта в Министерстве просвещения отметил, что тема протестов и участия в них молодежи активно обсуждается во властных структурах.

