Навальный доставлен в Мосгорсуд, где с минуты на минуту должно начаться заседание по его делу

ФСИН требует заменить его условный срок по делу Ив Роше на реальный.

Согласно сообщениям, поддержать мужа в суд пришла Юлия Навальная. Также замечены машины зарубежных дипломатических ведомств, в частности, Швейцарии, Австрии и Болгарии.

Как сообщает телеканал Дождь, рассматривать требование ФСИН будет судья Наталья Репникова. На сайте суда отмечается, что она заменит Юлию Окуневу, которая была заявлена ранее.

Напомним, — в Мосгорсуде будет проходить выездное заседание Симоновского суда. Перенести туда слушание было решено из-за большого количества сотрудников СМИ, которые освещают процесс. Около станции метро «Преображенская площадь», ближайшее к Мосгорсуду, где будет проходить заседание по делу Алексея Навального, идут задержания.



Полицейские рассредоточены по всей территории, прилегающей к метро. Некоторых задерживают и помещают в полицейские автобусы, других досматривают и опрашивают людей, которые направляются в сторону здания Мосгорсуда. Ранее корреспондент интернет-издания Проект сообщил, что неподалеку от станции метро Преображенская площадь задержаны более 20 человек.

Приняты беспрецедентные меры безопасности, автозаки и автобусы Росгвардии стоят по всей территории.

Корреспондент около самого здания Мосгорсуда также с утра наблюдал усиления безопасности. Сотрудников правоохранительных органов около свыше тысячи. Все здания, примыкающие к Мосгорсуду, оцеплены кольцом полицейских.

Текущая работа суда блокирована на данный момент, по другим делам идут переносы. Человек выходит с документами и объявляет о перенесении дат заседаний суда.

Ближайшие к зданию Мосгорсуда дворы перекрыты. Полицейские пускают только жильцов при предъявлении документов. Сообщалось, что к суду прибывают новые грузовики, которые привозят металлические ограждения.

