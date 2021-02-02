Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной, — сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на директора Консульского департамента МИДа Ивана Волынкина. Краткосрочная виза должна была начать действовать в России с 1 января этого года, однако из-за пандемии коронавируса оформление единых электронных виз приостановлено.

Когда отменят ограничения по такой визе, в нашу страну смогут въезжать граждане 52 государств.