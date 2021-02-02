В Мосгорсуде проходят последние приготовления перед началом заседания по делу политика Алексея Навального

Журналистов попросили покинуть коридор перед залом, где будет рассмотрен вопрос о замене ему условного срока на реальной по делу Ив Роше.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный будет присутствовать лично в суде. Известно, что в Мосгорсуд приехала супруга политика, Юлия Навальная. Напомним, — накануне она была оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в протестной акции в минувшее воскресенье

У здания Мосгорсуда приняты повышенные меры безопасности. По свидетельству корреспондентов Эха Москвы, сотни сотрудников правоохранительных органов. При этом никаких групп сторонников Алексея Навального пока не замечено.

Перекрыты улицы, которые находятся поблизости.

