Несмотря на проблемы с финансированием, детский юмористический киножурнал Ералаш будет выпускать новые серии

После смерти многолетнего руководителя проекта Бориса Грачевского, появилось множество предсказаний о том, что журнал закроется, особенно активно об этом стали говорить после того, как Ералаш лишился поддержки Министерства Культуры. Возможность продажи бренда допускал в декабре и сам основатель. Тем не менее, средства для съемок на ближайшее время есть. Об этом заявил РБК продюсер проекта Аркадий Григорян.

Новые сюжеты будут выпускаться в двух-трехминутном формате как в классическом варианте, так и для современных информационных платформ — тик-тока и ютьюба. Тем не менее, в настоящее время ведется поиск партнера, а закрытие журнала, даже несмотря на возникшие сложности, не обсуждается. На Ералаше вырастет еще не одно поколение россиян – добавил Григорян. Осложняет ситуацию и то, что в компании пока не определились, кто же займет место ушедшего Бориса Граческого.

Детский юмористический киножурнал Ералаш выходит с 1974 года.