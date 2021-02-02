Правоохранительные органы перекрыли движение на улицах близ Мосгорсуда, где будет рассматриваться дело Навального

Об этом сообщил корреспондент «Эха» с места событий. Для пеших граждан было перекрыто уже в ранние часы. По всей территории в районе перекрыты проходы между домами, и гражданам необходимо показывать удостоверения личности для прохода. Вход на саму территорию суда ограничен. Около получаса назад прибыла жена Навального – Юлия Навальная. Ей с трудом удалось пробраться с адвокатом через группу журналистов и пройти в комплекс суда. Для прессы установили достаточно узкий коридор. Прибывают новые грузовики с металлическими ограждениями.

Через час Симоновский суд Москвы в здании Мосгорсуда должен начать заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Ив Роше.

Как отмечает ТАСС, к зданию суда стянуты силы Росгвардии, а также Второго Оперативного полка, который предназначен для пресечения массовых беспорядков.

Меры безопасности усиливаются и в центре Москвы, в частности, на Пушкинской площади — выставлены наряды ОМОНа и полиции.