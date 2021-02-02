Федеральная служба безопасности рапортует о задержании подпольных оружейников

У них изъято почти 200 единиц оружия. Обыски были проведены в 19 регионах. Задержано более 40 человек, которые изготавливали минометы, винтовки, пулеметы, автоматы Калашникова и гранаты.
2021-02-02T10:02:48+03:00
2021-02-02T10:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:02, 02 февраля 2021
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