Власти Рио-де-Жанейро отказались от строительства новой трассы для автогонок Формулы-1

Как передает агентство ТАСС, причина – не разрушать уникальный природный комплекс. Трасса должна была пройти через лес.

Ранее Формула-1 договорилась о переносе Гран-При Бразилии в Рио-де-Жанейро, однако позже было объявлено, что до 2025 года гонки будут по-прежнему проводить на автодроме в Сан-Паулу.