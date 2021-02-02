Компания Google согласилась выплатить почти 4 миллиона долларов по делу о дискриминации по половому признаку

Это сообщает Министерство труда США. В ходе проверки было выявлено неравенство в оплате труда сотрудников женского и мужского пола, занимавших должности программных инженеров в трех подразделениях компании в штатах Калифорния и Вашингтон.

Кроме того Минтруд заявил о наличии признаков гендерной и расовой дискриминации при приеме на работу в нескольких филиалах Google.