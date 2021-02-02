ТАСС: Причиной крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стало превышение скорости водителем такси

Причиной крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, по данным источника ТАСС, стало превышение скорости водителем такси. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась с еще четырьмя автомобилями, в том числе, ДПС.

В результате водитель такси погиб. Пострадали еще два человека. Движение в этом районе по-прежнему затруднено.