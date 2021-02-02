Через полчаса должно начаться рассмотрение жалобы на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой

Через полчаса в Апелляционном военном суде в Подмосковье должно начаться рассмотрение жалобы на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Адвокат Татьяна Мартынова рассказала Эху, что защита настаивает на отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Суд первой инстанции назначил Прокопьевой штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, — уголовное дело было возбуждено против журналистки в феврале 2019 года. Следствие считало, что Прокопьева пыталась сформировать положительное отношение к 17-летнему студенту, который подорвал себя у входа в здание ФСБ по Архангельской области.