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09:32, 02 февраля 2021

Около Мосгорсуда, где будет проходить заседание по делу Навального, приняты беспрецедентные меры безопасности

Фото: @MBKhMedia
Фото: @MBKhMedia

Беспрецедентные меры безопасности приняты у здания Мосгорсуда, где сегодня будет рассматриваться вопрос о замене политику Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Ив Роше. Как рассказывают корреспонденты Эха Москвы, силовики встречают граждан начиная со станции метро Преображенская площадь. Через каждые 10 метров стоят полицейские и росгвардейцы. Движение транспорта на улицах возле Мосгорсуда перекрыто, что привело к образованию пробок.
Для простых граждан оставлены коридоры для прохода, они могут попасть домой, показав документы.
Напомним, — Симоновский суд Москвы будет проводить выездное заседание в Мосгорсуде. Как было объявлено, это связано с желанием большого количества журналистов освещать процесс.
Заседание должно начаться в 11 часов. Как ожидается, самого Алексея Навального доставят в суд из Матросской Тишины.



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