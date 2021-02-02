Звукозаписывающая компания отказалась от сотрудничества с Мэрилином Менсоном после того, как его обвинили в насилии

Звукозаписывающая компания Лома Виста Рекординг отказалась от сотрудничества с рок-исполнителем Мэрилином Менсоном после того, как его обвинили в насилии.

Компания официально прекратила продвижение альбома, над которым Мэнсон работает сейчас, а также уведомила, что не будет участвовать в его проектах впредь. Причиной стали признания нескольких женщин в издевательствах по отношению к ним. В частности, об этом заявила подруга Мэнсона, актриса и модель, звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эвандер Рейчел Вуд.

В своем инстаграме актриса рассказала о том, что Мэнсон начал ухаживать за ней, когда она была еще подростком и ужасно третировал ее много лет. В чем именно это выражалось, Вуд не стала уточнять, упомянув о лишь о манипулировании. Кроме того, она заявила, что больше не может жить в состоянии страха и шантажа. Вуд и Мэнсон встречались и даже были помолвлены, однако до свадьбы дело не дошло. В 2016 году Эвандер рассказала журналу Ролинг Стоун о двух изнасилованиях, из-за которых она пыталась покончить собой и последующем добровольном лечении в психиатрической клинике.

В 2018 году Мэрилин Мэнсон проходил по делу об изнасиловании, но официальные обвинения против него выдвинуты так и не были.