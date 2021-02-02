Мещанский суд Москвы сегодня должен начать слушания по существу дела в отношении Майкла Калви

Мещанский суд Москвы сегодня должен начать слушания по существу дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви — его обвиняют в растрате средств банка Восточный.

Как ожидается, сегодня прокурор зачитает обвинительное заключение, после чего подсудимые смогут официально заявить о своем отношении к этому. Ранее суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня.

Помимо американского инвестора Майкла Калви по делу проходят еще шесть человек.