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09:04, 02 февраля 2021

В Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс в Ростов-на-Дону

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник, через несколько минут после взлета возникли неполадки с двигателем. Было принято решение вернуться в Нижний Новгород. Посадка прошла штатно.
На борту самолета находилось более ста человек.



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