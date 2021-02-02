Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник, через несколько минут после взлета возникли неполадки с двигателем. Было принято решение вернуться в Нижний Новгород. Посадка прошла штатно.
На борту самолета находилось более ста человек.
В Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс в Ростов-на-Дону
Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник, через несколько минут после взлета возникли неполадки с двигателем. Было принято решение вернуться в Нижний Новгород. Посадка прошла штатно.