Премьер–министр Японии извинился за депутатов, которые в условиях ЧС были замечены за выпивкой в клубах

Премьер –министр Японии Ёсихидо Суга принес извинения за депутатов парламента от правящих партий, которые в условиях режима чрезвычайной ситуации были замечены за выпивкой в клубах в центре Токио. Сегодня он сказал, что политики должны показывать пример в ситуации, когда правительство требует от граждан соблюдения ограничений.

Рестораны и бары в японской столице должны закрываться в 20 часов, и за час до этого прекращать продажу спиртного. Соответствующие ограничения планируют отменить через месяц.