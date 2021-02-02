Серьезная автомобильная авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве

В районе 9-го километра около семи утра столкнулись пять машин. Как сообщили ТАСС в ГУВД, Один из водителей, следуя в сторону области, выехал на полосу встречного движения. Среди пострадавших – служебные автомобили ДПС. Виновник аварии скончался. Еще два человека пострадали.

Движение автотранспорта перекрыто по трем из пяти полос в сторону центра.

