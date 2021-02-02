Заместитель главреда телеграм-канала Mash уволился в знак протеста против появление ролика о дворце в Геленджике

Заместитель главного редактора телеграм-канала Mash Сергей Титов уволился в знак протеста против появление ролика о дворце в Геленджике.

Титов рассказал, что тема известного ролика об объекте, который Алексей Навальный приписал президенту России, была навязана каналу некими «людьми в костюмах», которые, по словам Титова тем самым перечеркнули переживания журналистов, на самом деле настроенных оппозиционно. Живя в некой серой зоне как могли вступались за коллегу Ивана Голунова, люто поддерживали протесты в Белоруссии — написал он в своем телеграм канале.

Он отметил, что с уважением относится к холдингу, в который входит Mash и главному редактору Максиму Иксанову, но решал выпустить ролик не он, а те, кто выше, поступившие, как в СССР. Титов сопроводил упоминание о Союзе бранью. Напомню, что Иксанов стал первым, кто показал Дворец в Геленджике изнутри. Несколько позже, бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что он принадлежит ему и он собирается устроить здесь отель премиум-класса.

Фильм Алексея Навального «Дворец для Путина», в котором рассказывается об этом комплексе сооружений, набрал на ютубе более 100 миллионов просмотров меньше чем за 2 недели и вышел в тренды во многих странах даже за пределами бывшего СССР. Его опубликовали уже после задержания Навального по возвращении в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления ядом из группы Новичок.