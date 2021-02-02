Пресненский суд рассмотрит новое уголовное дело против экс-полковника Дмитрия Захарченко. Обвинения снова связаны с коррупцией.

Оценив десятилетний период работы Захарченко в МВД, следователи установили систематическое получение взяток от организованной группы, которая контролировала финансово-хозяйственную деятельность множества фирм. Счета компаний обслуживались в банках, которые не вели реальной предпринимательской деятельности, отмечает газета «Коммерсантъ».

За покровительство Захарченко получал не только деньги. Экс-офицер, руководивший управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, за свои услуги бесплатно отдыхал в отелях Красной Поляны в Сочи. Общая сумма взяток, по данным СК, составляет около полутора миллиардов рублей.

Захарченко уже отбывает срок по делу о взятках. Известность он получил благодаря изъятым у него и членов его семьи почти 9 миллиардам рублей в разной валюте наличными.

Трое предпринимателей, которые проходят сообщниками Захарченко по новому делу, находятся в розыске.